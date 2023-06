Disastro al cimitero di Condera: grosso albero caduto sui loculi, nessun intervento dopo 14 giorni

StrettoWeb

A Condera un grosso albero è crollato sui loculi a causa del vento, lo scorso sabato 20 maggio. Solo per un caso fortuito non ci sono stati feriti o vittime. E’ accaduto lo stesso giorno in cui ha perso la vita l’avvocato Pellicanò, morto proprio per la caduta di un albero. La pianta presente nel cimitero si è sradicata finendo rovinosamente sulle lapidi. Ovviamente, trattandosi di un albero pesante e di grosse dimensioni, i danni sono ingenti. Nonostante ciò, dopo 14 giorni non c’è stato alcun intervento di rimozione. Nella gallery scorrevole in calce all’articolo è possibile vedere alcune foto scattate oggi.

Albero cade nel cimitero di Condera: danni alle lapidi

