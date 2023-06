La Destra dell’AfD cresce in Germania: Scholz in difficoltà

StrettoWeb

In Germania è pronto un ribaltone politico senza precedenti con la Destra dell’AfD in forte crescita e con i partiti tradizionali con i socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz e la CDU/CSU in difficoltà evidente.

Due recenti sondaggi, condotti da Insa e Infratest dimap, danno l’AfD alla pari con i socialdemocratici di Scholz, rispettivamente al 19 e al 18%: solo negli ultimi tre mesi, l’AfD ha visto un aumento di 4 punti percentuali.

“L’estremismo di estrema destra rappresenta la più grande minaccia per la democrazia tedesca e gli elettori dovrebbero tenerlo a mente prima di votare per il partito nazionalista e anti-immigrati Alternativa per la Germania”. E’ quanto ha dichiarato martedì l’agenzia di spionaggio nazionale del Paese. L’AfD è in procinto di vincere tre votazioni statali nella Germania orientale con la richiesta di fermare l’immigrazione e la “costosa agenda verde”.