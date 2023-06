Del golpe della Wagner in Russia facevano parte dirigenti militari e intelligence

StrettoWeb

Il generale russo Sergey Surovikin era un membro vip segreto della compagnia militare privata Wagner. E’ quanto svelato in queste ore dalla Cnn. L’emittente cita documenti ottenuti in esclusiva dal Russian investigative Dossier Center, secondo cui l’alto ufficiale aveva un numero di registrazione personale con la Wagner. Surovikin è in una lista insieme ad almeno altri 30 alti dirigenti militari e dell’intelligence russa, anche loro membri vip segreti del gruppo di mercenari, sempre secondo il Russian investigative Dossier Center.

Per questa ragione il generale Surovikin, sarebbe stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento nella rivolta armata della Wagner del 24 giugno. Surovikin, sempre elogiato dal ‘cuoco del Cremlino’ in contrapposizione al ministro della Difesa Serghei Shoigu e al capo di Stato maggiore Valery Gerasimov, era registrazione con Wagner insieme ad un’altra trentina di alti militari e membri dell’intelligence di Mosca.

Trump: “Putin indebolito dalla Wagner”

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto in una intervista all’agenzia Reuters che il presidente russo Vladimir Putin è stato “in qualche modo indebolito” dall’ammutinamento fallito della Wagner e che ora è il momento per gli Stati Uniti di provare a mediare un accordo di pace tra la Russia e Ucraina. “Voglio che la gente smetta di morire per questa ridicola guerra“, ha detto Trump a Reuters.