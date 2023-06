Davide Tangherò dopo il Leone d’Oro: “emozione fortissima, sono ancora incredulo. Lo dedico a tutti i reggini”

StrettoWeb

Venerdì scorso il giovane imprenditore di Reggio Calabria, Davide Tangherò ha ricevuto a Venezia il Leone d’Oro, prestigioso riconoscimento che ogni anno va a tre eccellenze che hanno contribuito in maniera significativa, nell’anno, alla crescita dell’economia italiana. Il Comitato di Presidenza del Gran Premio Internazionale di Venezia, ha riconosciuto meritevole del premio Davide Tangherò, Ceo di Dado srl, fondatore di Dadoshop ecommerce, di PremierTech, creatore di Tangheró brand made in Italy. Anche la Confcommercio di Reggio Calabria, con il Presidente Lorenzo Labate, ha rivolto le proprie congratulazioni a Davide Tangherò, vanto per tutta la città. Il giovane Tangherò si impegna molto sul territorio reggino.

Oggi abbiamo ospitato Tangherò presso la redazione di StrettoWeb per una video intervista in cui l’imprenditore reggino ha confidato di aver “provato una fortissima emozione tanto che ancora oggi sono incredulo. Sono felice di aver ricevuto questo prestigioso premio a Venezia e lo dedico a tutti i reggini. Ho creato la società ben 23 anni fa, avevo solo 18 anni e ho sempre sognato di fare impresa e crescere e grazie alla tenacia ad oggi la mia azienda è cresciuta anche a livello nazionale e internazionale“.

