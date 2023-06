Danza: trionfo della Isadora Dance Academy di Villa San Giovanni ai campionati nazionali di Ancona

StrettoWeb

Importanti trionfi e riconoscimenti per l’ASD ISADORA DANCE ACADEMY, scuola di danza con sede a Villa San Giovanni. Tra il 24 e il 28 Maggio 2023 le allieve della scuola hanno partecipato ai Campionati Nazionali POLE & AERIAL CSEN. Si tratta dei campionati nazionali per le discipline di Pole Dance e Acrobatica Aerea, a cura dell’ente sportivo CSEN, che si sono tenuti al Palaindoor di Ancona.

“Un evento speciale che ha accolto oltre 1000 atleti provenienti da tutta Italia consentendo di vivere momenti magici ed emozioni uniche per tutte le nostre piccole protagoniste”, ha scritto sui social la maestra della scuola di danza, Greta Garozzo. “Abbiamo condiviso giorni bellissimi di aggregazione e vicinanza; accompagnare, ancora una volta, le nostre bimbe attraverso un’esperienza fantastica è stato profondamente appagante”, scrive ancora l’insegnante. Insieme a lei Graziella Bellantone e Simona Calanna, per acrobatica aerea.

“La loro passione, determinazione, pulizia del movimento, tecnica, l’eleganza che da sempre le contraddistingue e tutto l’amore che ogni giorno si scambiano reciprocamente e ci fanno respirare non ha eguali. Competizione sana fatta di applausi e abbracci infiniti, incoraggiamenti, tifo e urla per sostenere ogni compagna presente in campo gara. Tutto questo non ha prezzo, ma noi non ci siamo fatti di certo mancare i risultati e qualificazioni per la Coppa del Mondo”, scrive ancora con orgoglio l’insegnante.

Ed ecco di seguito i magnifici risultati raggiunti dalle allieve della scuola di Villa San Giovanni:

medaglia d’oro Chiara Zoccali – Amaca Aerea e.1 U/10

– Amaca Aerea e.1 U/10 medaglia d’oro Giulia Filoso – Amaca Aerea d.2 U/10

– Amaca Aerea d.2 U/10 medaglia di bronzo Angelina Lo Presti – Tessuti Aerei e.1 U/10

– Tessuti Aerei e.1 U/10 medaglia di bronzo Marinella Borgese – Cerchio Aereo d.2 M/50

– Cerchio Aereo d.2 M/50 4º posto Gaia Crucitti – Amaca Aerea e.1 U/14

– Amaca Aerea e.1 U/14 4º posto Martina e Federica Cannalire – Amaca Aerea junior double U/18

– Amaca Aerea junior double U/18 6º posto Gaia Alfonzetti – Amaca Aerea e.1 U/10

– Amaca Aerea e.1 U/10 11º posto su 36 atleti in gara Elena Polimeni – Cerchio Aereo e.2 U/14

– Cerchio Aereo e.2 U/14 18º posto su 29 atleti in gara Isabella Richichi – Tessuti Aerei e.2 U/14

Una realtà calabrese, quella dell’ASD ISADORA DANCE ACADEMY, che esprime eccellenze e fa delle giovani allieve delle vere e proprie ballerine pronte ad affrontare le sfide presenti e quelle future. A queste ultime e alle loro maestre vanno le più vive congratulazioni da parte della redazione di StrettoWeb. Ad maiora!