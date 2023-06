“Dammi i soldi o ti ammazzo”: figlio aggredisce il padre per comprare la droga

StrettoWeb

I Carabinieri della stazione di Catania Librino hanno arrestato un pregiudicato 28enne. L’uomo si è resto responsabile di estorsione ed atti persecutori nei confronti del padre 67enne. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, una pattuglia è intervenuta in seguito ad una richiesta di aiuto pervenuta al 112 per una lite violenta in famiglia. In particolare il figlio avrebbe chiesto al padre del denaro, circa mille euro.

Il 28enne, come confermato anche da alcuni famigliari, chiedeva spesso somme di denaro al padre per acquistare droga. Nel chiedere i soldi al padre però il ragazzo lo minacciava di morte dicendo: “dammi i soldi altrimenti ti ammazzo“. Il padre, quest’ultima volta, non aveva denaro da dare al figlio, così quest’ultimo ha dato in escandescenze e con una spranga metallica avrebbe rincorso il genitore, minacciando anche il fratello maggiore. All’arrivo dei militari il 28enne è stato arrestato e condotto il carcere di Piazza Lanza.