Cosenza: giallo nuovo allenatore, tra confusione e ridda di nomi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“E’ in pole questo, no ora è in pole quello, no forse è in pole un altro”. Dopo l’addio di Viali, quello al Cosenza – per il nuovo allenatore – è diventato peggio di un casting. Un mistero, un giallo, tra caos, confusione e ridda di nomi. Il vecchio tecnico ha ormai salutato ufficialmente con una bella lettera social a tutti i tifosi. E, da lì, è cominciato il toto-nomi per il sostituto.

A un certo punto, nella giornata di ieri, diversi media locali e non solo davano per quasi fatto l’arrivo di Castori, il favorito nelle ultime ore. Niente di tutto ciò. All’improvviso, già dalla serata, l’ex Reggina Aglietti scalzava tutti, mentre altri davano Liverani in pole. E, nella lista, non è da escludere neanche Caserta, uno dei primi nomi dall’inizio. La realtà è che il Cosenza vuole chiudere per iniziare a programmare ritiro e quant’altro, ma al momento non c’è alcuna ufficialità. Che non sia una strategia per depistare le tracce e annunciare il nuovo tecnico nel momento meno atteso.