Corigliano-Rossano, minacce all’assessore Viteritti: “per me sono uno stimolo”

Minacce telefoniche notturne che non hanno scalfito lo spirito dell’assessore alle Politiche Ambientali di Corigliano-Rossano, Damiano Viteritti. A renderlo noto è lo stesso assessore, con un post breve e coinciso, su Facebook: “le minacce telefoniche di matrice Rossanese alle 4:00 di mattino per me sono uno stimolo” ha infatti scritto. Sulla faccenda si è espresso anche il primo cittadino Flavio Stasi con una dimostrazione di solidarietà e supporto a Viteritti: “Damiano è un professionista dalla nota rettitudine che lavora senza timore alcuno, non saranno gli atti sconclusionati di qualche invasato a fermare l’azione dell’amministrazione. L’assessore Viteritti ha la mia vicinanza e quella dell’intera amministrazione e so che continuerà senza tentennamenti nel delicato ruolo che svolge, con ancora più abnegazione e con la consueta serenità, come tutti noi”.

La solidarietà del PD di Corigliano-Rossano: “Viteritti non si farà intimidire”

“Il Partito Democratico di Corigliano Rossano esprime vicinanza, solidarietà e sostegno all’Assessore Damiano Viteritti per il grave atto intimidatorio che lo ha coinvolto e che prova a mortificare e frenare il suo coraggioso lavoro di contrasto quotidiano alle illegalità. Un atto che diventa di fatto un gesto contro la città tutta che condanniamo con forza e sdegno. Siamo sicuri che l’assessore Viteritti non si farà intimidire e invitiamo lui, il Sindaco, tutta la Giunta e il Consiglio Comunale a intensificare in tutti i modi il contrasto alla criminalità organizzata e ad ogni forma di illegalità che con queste minacce si vorrebbe imporre.

Esprimiamo, ancora una volta, sdegno e condanna, anche per tutti gli atti violenti e criminali che in città hanno oltrepassato ormai abbondantemente il livello di guardia. Incendi e bottiglie incendiarie nei cantieri, incendi di automobili, bottiglie incendiarie davanti agli ingressi dei negozi, scippi, sparatorie che hanno anche riportato vittime sono tutte azioni di chiaro stampo mafioso che mostrano come la criminalità stia dilagando sempre di più. Tutti questi episodi non ci possono lasciare indifferenti così come l’evidente allarme sociale non può lasciare indifferente le istituzioni.

Non servono parole di circostanza ma soluzioni non più rimandabili per questo chiediamo, ancora una volta, una forte risposta da parte dello Stato e a tutte le forze sociali, culturali e politiche della città di unirsi e fare fronte comune perché davanti a questi atti, non ci possono essere divisioni, bisogna stare tutti uniti dalla parte della legalità. A Damiano in questo momento va il nostro affetto e la nostra vicinanza con l’auspicio che le forze dell’ordine sapranno agire e fare chiarezza”.