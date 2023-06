Corea del Sud, svolta storica: da oggi sono tutti più giovani di un anno o due, ecco perché

StrettoWeb

Sta suscitando interesse la notizia, per certi versi una svolta storica, che vede i cittadini della Corea del Sud da oggi improvvisamente ringiovaniti di uno o due anni. Ma cosa significa? C’è di mezzo il cambio del calcolo dell’età, con l’entrata in vigore – oggi, 28 giugno 2023 – di un nuovo metodo. Nel paese orientale, infatti, fino a ieri esistevano due diversi sistemi per il calcolo dell’età: uno era “l’età coreana”, che assegna d’ufficio alla nascita un anno di età, cui si somma ogni primo gennaio un altro anno; nell’altro invece ogni anno il primo gennaio si compie un anno in più senza averne però già uno in partenza alla nascita.

Con l’entrata in vigore del metodo internazionale di oggi, i sistemi si unificano secondo il metodo internazionale che lega l’età al giorno di nascita. “Il sistema unificato di conteggio dell’età ridurrà notevolmente i costi sociali che sono stati sostenuti a causa dell’utilizzo di più sistemi”, ha dichiarato Lee Wan-kyu, ministro della legislazione del governo, durante una conferenza stampa.