Controllo velocità sulla SS 106 jonica: autovelox di ultima generazione

Nei prossimi giorni sarà attivato dal Comune di Portigliola un servizio di controllo della velocità sulla Strada Statale 106 jonica, nel tratto ricadente nella frazione Marina. Il servizio, svolto da personale della Polizia Municipale, sarà espletato con apparecchi “Autovelox” di ultima generazione, omologati e registrati presso il Ministero dell’Interno, con certificazione della taratura e dislocati in posizione mobile, con idonea cartellonistica stradale posizionata, come richiesto dall’attuale normativa, ad almeno 400 metri dal sito di rilevazione della velocità.

Il servizio verrà svolto in varie fasce orarie e in giornate diverse lungo l’arco settimanale, e sarà attuato dalla Polizia Municipale integrata da idoneo personale tecnico della società che fornirà le apparecchiature, in modo da garantirne l’efficacia ed anche la costante correttezza del funzionamento dei macchinari utilizzati.

La predisposizione del servizio è stata prevista dalla Commissione Straordinaria in considerazione dell’alto numero di incidenti stradali che nel (pur breve) tratto di strada considerato, hanno determinato negli ultimi dieci anni diversi incidenti con un numero complessivo di 27 feriti ed un soggetto deceduto.

Proprio allo scopo di tutelare la pubblica incolumità sarà avviato il servizio nei prossimi giorni, soprattutto in concomitanza del periodo estivo che vede aumentare il flusso veicolare con un più alto rischio di incidenti stradali.