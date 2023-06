Comune di Bova e Istituto Euclide: concluso il PCTO per i ragazzi delle classi quarte del Liceo

StrettoWeb

Concluso qualche giorno addietro il PCTO che ha visto il Comune di Bova nella veste di soggetto ospitante nel percorso didattico formativo rivolto agli studenti delle classi quarte dell’Istituto di Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina, indirizzo Liceo Scientifico. Ad illustrare i contenuti della giornata conclusiva è Gianfranco Marino, Vicesindaco delegato alla pubblica istruzione del centro aspromontano. “Il percorso appena concluso – spiega Marino – ha visto il nostro Ente nelle vesti di soggetto ospitante a seguito di un protocollo d’intesa sottoscritto ad inizio anno con l’Istituto di Istruzione Superiore di Bova Marina. Quella tra il nostro Comune e l’Euclide è dunque una sinergia istituzionale che si rinnova negli anni, in favore dei nostri ragazzi con lo scopo principale di offrire opportunità di crescita che vadano oltre la didattica convenzionale. La giornata conclusiva – prosegue Marino – ha visto i ragazzi impegnati in un percorso itinerante all’interno del nostro centro storico che, dopo i saluti iniziali nella sala delle adunanze del Comune ha fatto registrare l’incontro con diverse personalità del mondo dell’Università, della politica e della cultura più in generale, su temi di attualità, legati sempre alla conoscenza del territorio della Calabria greca e dell’Aspromonte più in generale. Dai percorsi bizantini nella Calabria greca a cura di Daniele Castrizio, alla cultura ed ella lingua dei Greci di Calabria con gli interventi di Bruno Traclò e Roseta Angelone, passando per le attività poste in essere dal Parco Nazionale dell’Aspromonte a cura del Presidente Leo Autelitano, per concludere con uno sguardo sull’archeologia nell’area della Bovesìa grazie all’esperienza di Lino Licari”.

“A tal proposito – conclude il Vicesindaco – vorrei ringraziare la Dirigente dell’Euclide, Domenica Minniti, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso i ragazzi. Un ringraziamento va naturalmente alle docenti Mariella Napoli e Margherita Festa che hanno accompagnato gli studenti ed a quanti hanno prestato il loro tempo e le loro professionalità in favore dei giovani dell’Euclide, attraverso una preziosa opera di trasferimento di competenze ed esperienze sul campo”.