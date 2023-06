Quella coincidenza (inquietante) tra il sommergibile Titan e il relitto del Titanic

StrettoWeb

Da giorni non si parla d’altro: il sottomarino Titan scomparso nel Nord Atlantico da domenica mentre era in rotta verso il Titanic. A bordo c’erano cinque persone, purtroppo tutte morte. “Crediamo che l’equipaggio del nostro sommergibile sia morto”, ha scritto in una nota OceanGate. La Guardia costiera di Boston conferma che i rottami ritrovati, cinque in tutto, sono del Titan e sono in linea con “una drammatica perdita di pressione. Continueremo a ispezionare l’area dove sono stati trovati i rottami”.

La strana e inquietante coincidenza tra Titan e Titanic

C’è una strana, incredibile e inquietante coincidenza proprio tra il sottomarino Titan e il relitto della storica nave affondata oltre 100 anni fa. La moglie del pilota del Titan, infatti, è parente di due vittime del Titanic. Stiamo parlando di Wendy Rush, moglie del patron e pilota di OceanGate Stockton Rush. La donna, infatti, è pronipote di Isidor e Ida Straus, due passeggeri di prima classe che erano a bordo del Titanic quando affondò nel 1912. Gli Straus erano tra i passeggeri più ricchi del Titanic, riporta la Bbc: Isidor e suo fratello Nathan erano comproprietari dei grandi magazzini Macy’s.

I sopravvissuti della tragedia hanno ricordato di aver visto Isidor rifiutare un posto su una scialuppa di salvataggio del Titanic finché tutte le donne e i bambini non fossero saliti a bordo. Ida, sua moglie da 40 anni, si rifiutò di andare senza il marito e i due furono visti abbracciati mentre la nave affondava. Secondo gli archivi del New York Times, il corpo di Isidor fu recuperato in mare circa due settimane dopo il naufragio, mentre i resti di Ida non furono mai ritrovati. Wendy Rush, attuale direttrice delle comunicazioni di OceanGate, ha sposato Stockton Rush nel 1986 e ha partecipato a tre spedizioni sul relitto del Titanic

Scena ripresa nel film

Questo racconto è stato anche rappresentato nel film del 1997. Si vede infatti, nella parte finale, una coppia abbracciata a letto mentre viene sommersa dall’acqua.