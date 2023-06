Cessione Acr Messina, Mannino si rifà vivo e accoglie la richiesta di Sciotto: “pronto a chiudere”

StrettoWeb

“I miei consulenti sono a Messina da due giorni, sono pronto a incontrare di persona il presidente Sciotto e a chiudere la trattativa. Aspettiamo la consegna di tutta la documentazione per determinare il valore della cessione e stabilire le condizioni di vendita con le garanzie reciproche sui debiti e sui pagamenti. Sono prontissimo a sedermi col presidente, che ha dimostrato la sua passione per il Messina iscrivendo la squadra, e concludere in brevissimo tempo la trattativa”. Fabrizio Mannino si rifà vivo. L’imprenditore di origini siciliane, interessato ad acquisire il Messina, ha raccolto l’invito del Presidente Sciotto.

“Chi ha intenzione di prendere il Messina, si faccia avanti così da raggiungere un accordo condizionato alle decisioni della Covisoc. Io sono ancora qui ad aspettare”, aveva detto Sciotto. E, come da dichiarazioni sopra riportate da Gazzetta del Sud, Mannino ha risposto. Quest’ultimo chiedeva a Sciotto di iscrivere la squadra perché, a detta sua, non conoscendo bene la situazione non avrebbe potuto farlo lui. Ora che la squadra è iscritta Mannino vuole avere chiara la massa debitoria e poi si potrebbe andare verso la definizione. C’è un ostacolo in meno ma, con le spese per l’iscrizione, la richiesta di vendita di Sciotto sarà superiore ai 2 milioni di euro, prima cifra che Mannino aveva offerto. Seguiranno aggiornamenti.