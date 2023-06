Cessione Acr Messina: slitta l’ok con Mannino, ma il tempo stringe. E Sciotto torna a parlare

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Alti e bassi, firme pronte e poi frenate. Anche per quanto concerne questa trattativa, quella per la cessione dell’Acr Messina da Pietro Sciotto a Fabrizio Mannino, le tappe sono le solite, contraddistinte soprattutto dall’imprevedibilità. E così, se due giorni fa la svolta sembrava a un passo, con fumata bianca vicina, tra ieri sera e questa mattina c’è da registrare una nuova frenata. Vanno infatti limati ancora alcuni dettagli importanti e che non possono far parlare di trattativa conclusa.

Però, al netto del patto di riservatezza firmato, il patron Pietro Sciotto ha deciso di parlare, uscendo allo scoperto a Sportmenews e spiegando i motivi della frenata: “Leggo sulla stampa – rivela – notizie relative al mio impegno ad iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C. Mi corre l’obbligo rettificare che, come da accordi con il signor Mannino ed i suoi rappresentanti, il procedimento della pratica di affiliazione è condizionato all’esibizione di sue garanzie per gli importi quantificati e necessari”.

“Sto ripetutamente sollecitando per incontri chiarificatori la parte interessata all’acquisto a formalizzare rapidamente quanto concordato, fino ad ora, solo per via telefonica o telematica. Ho chiaramente espresso al signor Mannino ed ai suoi referenti – aggiunge – l’urgenza per l’adempimento di quanto pattuito visto che i tempi per le incombenze economiche, vedi stipendi e iscrizione, e per la chiusura della trattativa sono ormai quasi allo scadere secondo quanto imposto dai regolamenti. Ho, pertanto, convocato in maniera strettamente urgente, per le prossime ore, un definitivo e diretto incontro con la parte acquirente per sottoscrivere e formalizzare i passaggi fin qui espressi e concordati”.

“Tutto ciò per il buon esito di una trattativa estremamente prolungata che potrebbe mettere a rischio l’iscrizione del Messina al prossimo campionato di serie C. Mi preme, quindi, ancora con forza, ribadire che – conclude – in assenza delle garanzie sopra citate è da considerare non valido quanto riportato sino ad oggi dagli organi di informazione relativamente ad una rapida conclusione della trattativa attraverso il mio citato impegno all’iscrizione della squadra”.