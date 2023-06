Cessione Acr Messina: “vicina la fumata bianca, svolta nell’incontro tra Mannino e Sciotto”

StrettoWeb

Giornate intense in casa Acr Messina alla luce dei proficui incontri tra Pietro Sciotto e Fabio Mannino, il soggetto a cui il Presidente vorrebbe passare la mano per la gestione del club. La storia è nota: Sciotto il giorno dopo il vincente spareggio salvezza ha annunciato di voler vendere la società e ha atteso che si facessero avanti eventuali investitori.

Tra questi, quello che si è fatto vivo con maggior è stato Fabio Mannino, che negli ultimi giorni ha interloquito con lo stesso Sciotto e con il Sindaco Basile. Dall’incontro di ieri sarebbe uscita fuori una fumata grigia, mentre quello odierno si è da poco concluso e – secondo quanto scrive Gazzetta del Sud – si è vicini a una svolta, con la possibile fumata bianca.

“Decisa accelerata – si legge – nella trattativa per la cessione del Messina. Dopo l’incontro di questo pomeriggio tra l’imprenditore Fabrizio Mannino e il presidente Pietro Sciotto, si è assottigliata notevolmente fino praticamente ad azzerarsi la distanza tra domanda e offerta, così da rendere vicinissima la fumata bianca. Con Mannino che avrebbe deciso di andare incontro ad alcune richieste di Sciotto. Poche ore, dunque, e tutto potrebbe essere formalizzato, sancendo una nuova fase per il calcio messinese”. Si attendono dunque anche eventuali dichiarazioni o note ufficiali. Anche perché il tempo scorre e manca sempre meno alla scadenza per presentare la domanda d’iscrizione.