Cateno De Luca al TEDx di Vibo Valentia: “ecco la mia esperienza di vita”

Pomeriggio a Vibo Valentia per il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “La mia esperienza di vita per ispirare i giovani calabresi e non solo. Nello spirito del Tedx che ha come obiettivo diffondere Idee di Valore oggi ho portato la mia esperienza a Vibo Valentia”, rimarca De Luca.

“Il tema era il coraggio delle idee ed è partendo dal coraggio di portare avanti le mie idee e realizzare grandi obiettivi che ho parlato della mia vita! Felice che il mio intervento sia stato apprezzato da tanti giovani che hanno voluto manifestare la loro stima nei miei confronti”, conclude De Luca.