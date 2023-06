Catanzaro: il vice comandante dell’Arma dei Carabinieri consegna le medaglie Mauriziane

StrettoWeb

Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella, ha concesso a militari dell’Arma dei Carabinieri la Medaglia d’Oro Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e per eccezionali pregi conseguiti durante il periodo di comando e il perdurare degli anni di servizio, istituita da Re Carlo Alberto nel 1839.

Nello specifico, la Medaglia è stata conferita ai Sottufficiali che hanno adempiuto con onore i delicati compiti al servizio dello Stato, pronti ad affrontare e fronteggiare i rapidi cambiamenti del mondo, con i dovuti sacrifici e l’orgoglio di appartenere alla Benemerita.

A Catanzaro, presso la Sala conferenze del Comando Legione Carabinieri Calabria, la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento.

Il Vice Comandante dell’Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Riccardo Galletta, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri, Generale D. Pietro Salsano, e dal Presidente dell’Ass. “Nastro Verde” – Calabria, Capitano Cosimo Sframeli, ha consegnato la Medaglia d’Oro Mauriziana ai seguenti Militari dell’Arma impiegati in Calabria, che si sono distinti per la lodevole e meritevole condotta durante il servizio d’istituto, a difesa della Legge e a servizio delle Istituzioni dello Stato, per la gente e con la gente:

Tenente Antonio La Chimia, comandante 2^ Sezione Nucleo Investigativo CC di Catanzaro;

Luogotenente C.S. Antonio Merlo, comandante Stazione CC Rossano (CS); Luogotenente Santo Ielo, comandante Nucleo comando Compagnia CC Reggio Calabria; Luogotenente Mario Levato, comandante Stazione CC Rossano centro (CS); Maresciallo Elia Franco Azzarito, comandante Stazione CC Girifalco (CZ); Maresciallo Michele Palumbo, comandante Squadriglia CC Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia; Brigadiere Capo Q.S. Rosario Trimarchi, Sezione Radiomobile NORM Compagnia CC Reggio Calabria; Maresciallo in congedo Domenico Pizzulli da Taurianova (RC).

Ai Cavalieri Mauriziani, quindi, l’augurio di continuare a difendere, nonché di testimoniare e tramandare, i valori della nostra Repubblica, consolidando nel contempo i sentimenti di amicizia e fratellanza.

Splendida opportunità di riconoscersi e ritrovarsi nella memoria di coloro che alla Patria hanno sacrificato gli anni più belli e il sogno di una esistenza, ancora tutta da vivere, senza nulla mai chiedere in cambio. E ricordo ancora la solitudine che accompagnava la notte dei più coraggiosi e l’emozione che strozzava la gola dei più forti. Le radici profonde consentono tuttora un sempre fiorire, alimentato e vivificato delle certezze profetiche gelosamente custodite dalla nostra Istituzione: l’Arma dei Carabinieri.

Presente il Luogotenente CC Sebastiano GERMANA’ e il Luogotenente EI Vincenzo Ricciardi dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde” – Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana – Sezione Calabria Al sodalizio del “Nastro Verde”, che vanta di custodire i valori dell’ambita e preziosa onorificenza, hanno aderito i decorati.

Capitano CC Cosimo Sframeli

Presidente Ass. “Nastro Verde” Calabria