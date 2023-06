Catanzaro: 22enne diffondeva immagini pedopornografiche, arrestato

StrettoWeb

Un giovane di 22 anni, della provincia di Catanzaro, è stato arrestato con la grave accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Le indagini sono partite a seguito della denuncia alla Polizia Postale, dai genitori di una dodicenne pugliese, residente a Lecce, che aveva conosciuto il giovane su un noto social network. Quest’ultimo, per agganciare la minorenne, avrebbe dichiarato di avere 16 anni e costruito una sorta di storiella d’amore innocente e adolescenziale, rivelatasi poi un vero incubo.

La ragazzina infatti, persuasa dal giovane uomo, ha iniziato ad inviargli foto e video che ritraevano le sue parti intime. Dopo l’amara scoperta, i genitori hanno quindi sporto denuncia e, grazie alle indagini da parte delle forze dell’ordine, si è risaliti al 22enne il quale, tra vari dispositivi elettronici, possedeva oltre cento video pedopornografici che, come se non bastasse, diffondeva poi sui social network. Colto in flagranza di reato, il colpevole è stato arrestato ed è ora ai domiciliari.