Incredibile a Catania: giovane corre nudo in centro spaccando i vetri della auto | VIDEO

Incredibile quanto accaduto in pieno centro a Catania e precisamente in Corso Italia. Mercoledì scorso un giovane, in evidente stato di alterazione, avrebbe iniziato a correre nudo per la nota via della città rompendo diversi vetri di auto in sosta. Il video dell’accaduto, ripreso da un passante, è diventato virale su TikTok in pochissimo tempo. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia che ha bloccato il giovane in via Alberto Mario e affidato successivamente alle cure del 118.