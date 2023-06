StrettoWeb

Il cardinale Matteo Zuppi sarà ricevuto dal consigliere per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato da Interfax. Il Cremlino esprime “un alto apprezzamento per le iniziative del Papa per la soluzione del conflitto ucraino”.