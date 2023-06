Cani in ospedale a Lamezia, Gianturco: “i responsabili sono Asp e Comune”

StrettoWeb

“Nella giornata di ieri ci siamo recati presso l’ospedale di Lamezia Terme per verificare la situazione dei due cuccioloni diventati ormai famosi per essere entrati nei reparti della struttura sanitaria. Abbiamo appurato che non vi è stato alcun intervento dell’Asp Veterinaria e quindi nessun accalappiamento”, è quanto scrive in una nota il consigliere comunale Mimmo Gianturco. “Insieme a Clara e Francesca, due donne incredibili sempre attente alla tematica animalista, ci siamo assicurati che si sono spostati in piena autonomia fuori dal complesso ospedaliero per recarsi nel luogo in cui sono stanziali da diverso tempo. Inoltre, abbiamo constatato il motivo della loro presenza in ospedale: La loro persona di riferimento, che abitualmente gli offre da mangiare con il quale hanno un forte legame, ci ha confermato il fatto che nella giornata di domenica si era recato in ospedale e lo avevano seguito ma, uscendo da un accesso differente, non li aveva più incontrati”, rimarca.

“In pratica i due cani lo stavano semplicemente aspettando e cercando nei reparti. Ora sono di nuovo tutti insieme. Al contrario di quanto continua ad affermare il sindaco e qualche suo consigliere comunale pseudo animalista, ribadisco il fatto che l’accalappiamento non è la soluzione per rimediare ad un disagio momentaneo e l’accesso in canile rappresenterebbe soltanto una condanna verso gli incolpevoli animali. L’amministrazione comunale deve invece immediatamente affrontare il problema con importanti politiche di prevenzione per ridurre il fenomeno del randagismo nel medio lungo termine ed istituire la figura del cane di quartiere nell’immediato. Infine, per quanto riguarda l’Asp e lo stato in cui versa l’ospedale di Lamezia Terme, tengo a precisare che, ovviamente e per come tutti sanno, il problema non sono di certo i due cagnolini, bensì l’offerta sanitaria e l’intera gestione del sistema sanitario territoriale che deve essere potenziato per il bene della collettività”, conclude Gianturco.