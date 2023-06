Calcio da Tavolo: GP of Messina 2023, i risultati

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nel weekend del 17 e 18 giugno 2023 il circuito agonistico del Calcio da Tavolo ha visto lo svolgimento del Grand Prix of Italy “XIII Trofeo Città di Messina – Memorial Salvatore Giliberto”, tappa internazionale del circuito della Federation International Sports Tabel Football (FISTF), organizzata dal Messina Table Soccer in collaborazione con la FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo) presso la sala conferenze del Capo Peloro Hotel.

Il successo, nel Torneo Open Individuale del sabato, è andato allo spagnolo Carlos Flores, uno dei più forti interpreti del mondo di questa disciplina, attualmente in forza alla compagine di Reggio Emilia. L’iberico ha battuto, nella finalissima del torneo, il suo compagno di squadra, Savero Bari, con il risultato di 6 a 1. Spazio sul podio anche per Carmelo Sciacca (Barcellona Calcio Tavolo) e Jurgen Balzan (appartenente alla formazione belga dello Stembert ST), entrambi eliminati in semifinale.

Nel Tabellone Veteran, invece, la vittoria è stata conquistata dal maltese Jason Pisani (Bormla SC), che in finale ha superato, dopo i tiri piazzati, il belga Daniel Scheen (Stembert ST). Piazze d’onore, in questo caso, per John Zammit (Bormla SC) e Pascal Scheen (Stembert ST).

Parallelamente a questi tornei, si sono svolte anche le competizioni giovanili, che hanno visto la vittoria di Michele Guarino (SC Palermo) nel torneo Under20 (superato in finale il maltese Isaac Sam Camilleri, del Valletta Lions TFC) e di Samuele Coppolino (Barcellona Calcio Tavolo) nel torneo Under12 (superato in finale Samuele Murabito, del Siracusa). Successi, infine, per Alfred Bonnici (Valletta Lions TFC), nel Tabellone Cadetti Open, e per Pietro Ielapi (Vibo Calcio Tavolo), nel Tabellone Cadetti Veteran.

La domenica si è disputata la competizione a squadre, con ben 16 teams che si sono dati battaglia in un torneo di ottimo livello. La formazione del Barcellona Calcio Tavolo, composta da Antonio La Torre, Claudio La Torre, Carmelo Sciacca e Jean Carl Tabone, ha vinto la competizione a squadre del FISTF Grand Prix of Italy di Messina, superando, nella finalissima del torneo, la formazione belga dello Stembert, grazie alla migliore differenza reti complessiva, dopo che il risultato maturato sui quattro campi di gioco, al termine dei tempi regolamentari, è stato di 2 a 2.

Arrestano la propria corsa solo in semifinale la squadra di casa del Messina Table Soccer e la compagine maltese del Bormla SC. Nel Tabellone Cadetti, invece, vittoria per il Siracusa, che supera per 2 a 1 il Subbuteo Club Bagheria.

Buone le prove di tutti i tesserati messinesi, che si sono ben distinti nelle varie categorie, ma soprattutto ottima l’organizzazione della due-giorni di Capo Peloro da parte della ASD giallorossa.