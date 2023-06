Calabria: spacciava metadone in boccette, arrestato dai carabinieri

StrettoWeb

Il 9 giugno scorso i Carabinieri della Stazione di Carlopoli (CZ), durante un normale servizio di controllo del territorio svolto nella Frazione Castagna di quel comune, hanno sorpreso un uomo di 33 anni del posto, in un vicolo poco frequentato dell’abitato, mentre cedeva tre boccette contenenti sostanza stupefacente del tipo “Metadone”. In genere la sostanza viene utilizzata nei centri di recupero per tossicodipendenti per consentire agli stessi di uscire gradualmente dal tunnel della droga e spesso commercializzata illegalmente. L’uomo, già gravato da precedenti penali, stava vendendo la droga ad un concittadino 60enne che gli aveva consegnato, quale corrispettivo, la somma di 50 Euro.

L’uomo, che non ha opposto resistenza, è stato arrestato e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria di Lamezia Terme (CZ) che, nella mattinata odierna, ha convalidato l’arresto. Il 60enne acquirente è stato invece segnalato alla competente Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.

La droga ed il denaro rinvenuti sono stati posti in sequestro e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme (CZ) in attesa della definizione del procedimento penale instaurato a carico dell’uomo.

“I provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale – precisano i carabinieri in una nota – non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili“.