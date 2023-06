Calabria e Sicilia sono tra le regioni europee finite in una ‘trappola dello sviluppo’

StrettoWeb

Calabria e Sicilia sono in quella che viene definita ‘trappola dello sviluppo’. Lo afferma un rapporto della Commissione europea sulle tendenze regionali per la crescita e la convergenza nell’Unione europea. Queste regioni – spiega il rapporto – sperimentano lunghi periodi di crescita bassa o negativa, deboli aumenti di produttività e scarsa creazione di posti di lavoro.

Oltre alle due regioni italiane, ce ne sono anche altre a livello europeo. Si trovano dunque in questa “trappola” o rischiano di entrarci. Tra queste vi sono Ipeiros e Dytiki Elláda in Grecia, Centro – Val de Loire e Aquitania in Francia o Schleswig-Holstein in Germania, nel Nord-Est in Romania o Severen tsentralen in Bulgaria.