Calabria: coppia con bambino mangia pesce dall’antipasto al secondo e fugge senza pagare

E’ un copione visto e rivisto, ma ogni volta che accade, in base anche alle modalità in cui avviene, non si può fare a meno di chiedersi come si possa, soprattutto in presenza di bambini, tenere atteggiamenti simili. Una coppia, con bambino al seguito, si è presentata al ristorante ‘Il Tartufo’ di Bisignano, nel cosentino, e dopo aver mangiato a base di pesce si è data vilmente alla fuga, senza pagare, a bordo della propria Mercedes.

A raccontarlo sui social sono i titolari stessi del locale. “Buonasera mi riferisco alla coppia con il bambino che è stata a cena poco fa nel nostro locale – si legge – il conto esce intorno a 100€. Siete scappati come dei ladri. Non vi preoccupate ve lo benedico come elemosina. L’unico dispiacere è per quel bambino – si legge ancora nel post – che cosa gli state insegnando… cosa farà da grande… VERGOGNATEVI. Se aveste chiesto una pizza o un piatto semplice avrei potuto capire la vostra situazione ma avete mangiato pesce dall’antipasto al secondo con tanto di vino Critone e tartufo di pizzo” per concludere. “Camminate pure con una Mercedes grigia, il mondo è piccolo…“, conclude il post.