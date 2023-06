“Calabria che lavora”: premiato lo chef Francesco Pucci

StrettoWeb

Lo chef Francesco Pucci è stato premiato alla 23° edizione di “Calabria che Lavora” come “Top Chef dell’anno calabrese” per il suo “impegno professionale socio-culturale nel diffondere il made in Calabria, la dieta mediterranea e l’attenzione all’ecosostenibiltà”.

“Nella nostra regione – ha affermato Pucci – abbiamo tante eccellenze enogastronomiche che dobbiamo tutelare e valorizzare. Sono felice di aver ricevuto questo riconoscimento che testimonia la mia passione nel far conoscere il bello e il meglio della nostra amata Calabria. In questi giorni, inoltre, sono diventato anche Life Smart Star Chef, vale a dire “Chef attento all’ecosostenibilità”. Questi traguardi per me importanti li dedico ai miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto e mai fermato lungo il mio cammino, e alla mia compagna di vita che mi supporta e sopporta giorno dopo giorno”.