Calabria che Lavora Eccellenze Calabresi: premiato Maison Calabria

Ieri nella splendida cornice di CapoSperone Resort a Palmi si è svolta la 22’ edizione del premio Calabria che Lavora Eccellenze Calabresi.

La Manifestazione è stata presentata alla Camera dei Deputati il 27 Aprile scorso. Il Patron Franco Buccinà ha dato merito e lustro a imprenditori, professionisti e aziende che si sono contraddistinte per il loro operato volto a valorizzare e dare risalto ad una Calabria sempre più spesso vituperata e offesa.

Tra i tanti ospiti premiati Domenico e Valentina Cofounder di Maison Calabria, ricevono il premio come miglior Store online Calabrese dell’anno. Uno store che si caratterizza tra i tanti shop presenti in rete per la particolare attenzione che ha dedicato agli Artigiani che producono eccellenze, non solo nel campo enogastronomico ma anche in quello tessile, dei gioielli, del legno, avendo all’interno dello shop oltre 300 prodotti e con 70 Aziende diverse sparse su e giù per la Calabria. All’interno dello Shop potrai trovare un vasto assortimento di formaggi, da quello del Monteporo Dop a quello di Crotone, al Caciocavallo di Ciminà presidio Slow Food, dal Salume Nero d’Aspromonte a quello rosa di Strongoli, alle composte e marmellate, alla ‘Nduja, alle migliori etichette di vini, amari e liquori.

Il nostro intento è quello di essere nel nostro piccolo Ambassador della Calabria per mostrare il bello e il buono che c’è all’interno della nostra Regione anche perché Maison Calabria non vende solo al dettaglio ma anche all’ingrosso rifornendo ristoranti su Milano, Torino, Bruxelles, Marbella Dublino e non solo. Nonostante la nostra posizione geografica e i notevoli costi di spedizione sempre più ristoranti ritrovano nei nostri prodotti sapori e sentori unici.

“Solo con amore, pazienza e sacrificio si può creare qualcosa di veramente eccellente. La Calabria aspetta solo di essere scoperta per poi brillare di luce propria”.