Buongiorno di paura a Catanzaro: appartamento in fiamme nel sud della città

Un buongiorno di festa alquanto spaventoso per Catanzaro: alle 8 di stamani, un appartamento situato al secondo piano di un edificio ha preso fuoco. Il rogo, che si è sviluppato nella parte sud della città, ha interessato uno stabile di viale Magna Grecia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco i quali, con l’ausilio di due autobotti, hanno domato le fiamme. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone, mentre la viabilità è al momento chiusa al traffico. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per risalire alle cause dell’incendio.