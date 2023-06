Buone notizie per la viabilità siciliana: sulla Siracusa-Gela torna percorribile il tratto Ispica-Modica

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha annunciato che il tratto verrà aperto al traffico probabilmente a Ferragosto. Questa notizia è stata comunicata dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che ha fornito rassicurazioni ai deputati regionali Giorgio Assenza e Pino Galluzzo di Fratelli d’Italia.

Il deputato Assenza ha commentato che si tratta sicuramente di una buona notizia, che avrà un impatto positivo sulla viabilità del territorio, sottolineando l’importanza dell’azione del governo regionale e in particolare dell’assessore Aricò.

Notizie positive per i cavalcavia nel Messinese



Il deputato Galluzzo ha aggiunto che il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha assicurato che accelererà il processo di manutenzione ordinaria dei cavalcavia nel Messinese, al fine di richiedere progressivamente la revoca dei sequestri e riaprirli.

Durante il tavolo tecnico, è stato ribadito che, secondo le perizie effettuate, nessuno di questi cavalcavia rappresenta un pericolo dal punto di vista statico.

Questi sviluppi sono incoraggianti per la viabilità siciliana, evidenziando gli sforzi compiuti dal governo regionale e dal Consorzio per le Autostrade Siciliane per migliorare le infrastrutture e garantire una maggiore accessibilità nel territorio.