Il Brescia continua e il Perugia “riprende fiato”: “accesso agli atti per l’iscrizione di alcune squadre”

Una sta rasentando il ridicolo, o comunque il grottesco, pur avendo un Presidente che qualche settimana fa rideva di vecchi faldoni bruciati come fosse opera di carità; l’altra aveva mollato, ma ora ha “ripreso fiato”, nonostante l’inchiesta per presunto illecito. Stiamo parlando di Brescia e Perugia, le quali hanno diffuso quest’oggi una nota stampa praticamente uguale, alla luce della vicenda iscrizioni.

“Brescia Calcio comunica che, in data odierna, ha presentato a Co.Vi.So.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B istanza di accesso agli atti inerenti l’iscrizione di alcune società professionistiche al campionato di Serie B 2023/24″, è la nota dei lombardi.

“AC Perugia Calcio comunica che, in data odierna, ha presentato a Co.Vi.So.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B istanza di accesso agli atti inerenti l’iscrizione di alcune società professionistiche al campionato di Serie B 2023/24″, è la nota degli umbri.

Uguale, come avessero camminato in coppia. Effettivamente, una cosa in comune ce l’hanno: la retrocessione in Serie C sul campo, meritata. Ora però escono fuori la testa dalla sabbia soprattutto dopo la situazione Lecco. Perché se è vero che per la Reggina si attende il semaforo verde della Covisoc, ma per l’iscrizione è stato inviato tutto in tempo, per i lombardi la situazione è un po’ diversa. Neanche il tempo di festeggiare la B, infatti, che non è stato indicato e inviato nei termini prestabili lo stadio alternativo a quello casalingo per le gare interne. Tutto questo, va ammesso, con pochissimi giorni a disposizione.