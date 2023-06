Il Brescia continua: “inviate alla Covisoc segnalazioni sull’iscrizione al campionato 2023/2024”

StrettoWeb

“Brescia Calcio comunica che, in data odierna, ha provveduto ad inviare a Co.Vi.So.C. segnalazioni circa l’iscrizione al campionato 2023/2024. La stessa è stata inviata per conoscenza al CONI, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla Lega di Serie B, al Ministero dello Sport e Giovani, al MEF e al Ministero di Giustizia”. Così in una nota ufficiale il Brescia, che continua la sua battaglia circa le ultime vicende che hanno coinvolto la Reggina.

La società bresciana cammina su due binari, separati: questo è l’esposto alla Covisoc, poi c’è il ricorso in Corte d’Appello contro l’omologa. Qualche giorno fa il Presidente Cellino ha affermato di star attendendo che si definisca la situazione legata all’iscrizione della Reggina prima di pensare – eventualmente – di vendere il club.