StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ diventata praticamente un’ossessione. Quasi una sfida personale. Perché, ribadiamo, ok fare i propri interessi, ma così si sfiora il grottesco. E’ ancora Cellino a far parlare di sé, attraverso i media della città di Brescia che – a differenza di Reggio Calabria – si muove unita e non divisa nel raccontare e perché no supportare (non facendo mancare critiche, ma mai attacchi personali per altri interessi) le vicende della squadra della propria città.

E così Bresciaoggi nell’edizione odierna svela l’ultima “trovata” di Cellino. Non sappiamo se è una reale intenzione o soltanto una provocazione, magari diffusa a mezzo stampa perché se ne parli. Sta di fatto che, secondo quanto rivela il quotidiano, il patron delle Rondinelle vorrebbe proporre una Serie B a 21 squadre. Il motivo? Dopo il tentativo – miseramente fallito – di provare il ripescaggio inserendosi nel discorso omologa della Reggina, il cui piano è stato però poi accettato dal Tribunale, adesso l’imprenditore sardo non ci sta e vuole chiedere comunque la partecipazione alla prossima Serie B.

Non ne capiamo francamente il senso. E i meriti di un’eventuale partecipazione. Il campo ha parlato chiaro. I Tribunali pure. Ma davanti alle ossessioni, c’è poco da fare…