A Bisignano il suggestivo Palio del Principe: trionfa il Rione San Pietro | FOTO

Il Palio di Bisignano, uno degli spettacoli più avvincenti e suggestivi della Calabria, si è svolto oggi con la vittoria dal Rione San Pietro, guidato verso la vittoria dal cavaliere Pierpaolo Turco, al suo primo palio vinto. Per il quartiere San Pietro, invece, è il quinto titolo portato a casa da quando esiste il Palio del Principe. Come ogni anno, ormai da oltre trent’anni, la manifestazione rievocativa si svolge ogni ultima domenica di Giugno e vede protagonisti gli otto rioni del comune della provincia cosentina: Giudecca, San Pietro, Piazza, Santa Croce, San Simone, San Zaccaria, Piano, Cittadella Coscinale.

Si tratta di una giostra cavalleresca che da sempre attrae non solo i cittadini bisignanesi, che si ‘fronteggiano’ per settimane in base ai quartieri di appartenenza, ma attira anche numerosi turisti. Il Palio del Principe è dedicato ad un fatto storico, ovvero la venuta dell’imperatore Carlo V d’Asburgo a Bisignano nel 1535, ospite di Pietrantonio Saverino Principe di Bisignano. Per l’occasione si svolsero festeggiamenti regali, tornei cavallereschi e battute di caccia. In segno di riconoscenza, per l’accoglienza ricevuta, Carlo V insignì il Principe di Bisignano, alla presenza della corte di Napoli, del Toson d’Oro, la massima onorificenza spagnola.

Nei giorni scorsi, come di consueto, si è svolta anche la tradizionale sfilata per le vie del borgo storico di Bisignano, in costumi cinquecenteschi. Questa si tiene tradizionalmente la terza domenica di Giugno, ad introdurre i festeggiamenti del Palio. Alcuni dei momenti immortalati in questi giorni sono visibili nella gallery fotografica scorrevole in alto.

Il Palio di Bisignano: quartieri e cavalieri

I cavalieri che si sono sfidati oggi per il Palio del Principe 2023 sono stati: Claudio Amodio, detto “Puffo“, per il Borgo di Piano; Mauro De Luca, detto “Aquila“, per il Rione Santa Croce; Carmine Bisignano, detto “Cavallo“, per il Rione Piazza; Pierpaolo Turco, detto “Ulisse“, pere il Rione San Pietro; Antonio Belsito, detto “Cassano“, per il Rione San Simone; Luca Amodio, detto “Puffo jr“, per il Rione San Zaccaria; Enrico Maria Perrone, detto “Fulmine“, per il Rione Giudecca; Roberto Vitiritti, detto “Brigante“, per il Rione Cittadella Coscinale.

Pierpaolo Turco si è dunque aggiudicato il titolo di quest’anno, vestendo il colore viola di un quartiere simbolo di questo 2023: tra qualche settimana, infatti, riaprirà dopo anni di chiusura il mistico santuario di Sant’Umile. Un momento tanto atteso da cittadini e fedeli e che ora, grazie a questa vittoria, si avvicina sotto buoni auspici.

A vincere il Torneo del Cavaliere Bianco e del Cavaliere Nero è stato Alessandro Roseville.