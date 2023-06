Bimba scomparsa: il genetista Ricci incaricato dell’estrazione del DNA di Kata

StrettoWeb

Ancora nessuna traccia della piccola Kata, ma le indagini proseguono serrate. La procura di Firenze ha nominato Ugo Ricci, genetista dell’Istituto di medicina legale di Careggi, per estrarre il Dna dallo spazzolino e dal pettine di Kata. La piccola bambina peruviana è scomparsa sabato scorso dall’ex hotel Astor. Gli oggetti personali della piccola erano stati prelevati ieri dai carabinieri nel corso di un sopralluogo nell’ex albergo di via Maragliano abusivamente occupato dal settembre 2022.

Lo stesso Ricci si era occupato dei riscontri relativi al Dna per un omicidio a Pisa della psichiatria Barbara Capovani sono stati affidati a Ricci. Di quel crimine era stato accusato un ex paziente della dottoressa, Gianluca Paul Seung. Tra gli altri incarichi per la procura fiorentina quello relativo al caso dei resti umani rinvenuti nel dicembre 2020 in 4 valigie abbandonate alla periferia di Firenze: le comparazioni eseguite dal genetista portarono alla conferma che si trattava di Shpetim e Teuta Pasho, marito e moglie di 54 e 52 anni, scomparsi dal 2015.