StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“È impossibile che lei si perda da sola, qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io ho detto ai carabinieri chi può essere, queste persone“. Lo ha detto Katfrina Alvarez, mamma della bambina scomparsa da ieri a Firenze, intervistata dal Tg1. Al giornalista che le chiedeva cosa direbbe a queste persone, la donna ha risposto: “Che riportino la bambina, che non se la devono prendere con lei. Questi pioblemi sono dei grandi, non dei bambini”.