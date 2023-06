Biden, ennesima gaffe: “Putin sta perdendo la guerra in Iraq”

StrettoWeb

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non è nuovo a gaffe clamorose e nemmeno oggi si è smentito. Intervistato da alcuni giornalisti prima di partire per Chicago, Biden ha sottolineato che Vladimir Putin “sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq”, confondendo il paese mediorientale con l’Ucraina.

Biden ha rimarcato che il leader russo “sta perdendo la guerra anche sul fronte interno ed è diventato un paria in giro per il mondo, non solo nei paesi della Nato o dell’Unione Europea ma anche in Giappone e in una quarantina di nazioni”.