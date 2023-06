Berlusconi e il dolce ricordo della prima moglie: “la bellezza degli anni insieme”

StrettoWeb

Carla Elvira Dall’Oglio è stata la prima moglie di Silvio Berlusconi. Sposata con il Cavaliere per vent’anni, dal 1965 al 1985, è madre di Marina e Piersilvio. Riservata, sempre dal profilo basso, mai sovraesposta mediaticamente, in queste ore la prima moglie dell’ex premier gli ha dedicato delle parole dolci, delicate: “Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito, Carla Elvira Dall’Oglio“. Ed è stato questo il primo dei necrologi pubblicati dal Corriere della Sera.