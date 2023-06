“Berlusconi avrà molte pagine nei libri di scuola”

StrettoWeb

Quelli di Berlusconi “erano funerali di Stato dove tutte le principali istituzioni dello Stato erano presenti per cerimoniale e hanno reso omaggio ad un uomo politico che indiscutibilmente ha avuto un ruolo molto grande nella storia d’Italia“. E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospite di Tagadà su La7, presente ieri ai funerali di Silvio Berlusconi.

“Io – ha proseguito – alle volte, prendendo in giro qualche leader del centrosinistra, dicevo, già qualche anno fa, che nei sussidiari delle scuole medie e elementari Berlusconi avrebbe avuto diverse pagine, forse supererà persino Giolitti per certi versi, mentre viceversa molto dei nostri avranno un ruolo molto più contenuto. Perché le innovazioni che ha portato sono state molte e per certi versi straordinarie, non voglio dire se buone o cattive, ma comunque una rottura epistemologica delle categorie di conoscenza della politica molto profonda“.

Emiliano ha evidenziato una sensazione avuta durante i funerali: “Mi sembrava un film di Sorrentino ieri, tutti nella chiesa attorno alla bara di un uomo che aveva cambiato le vite di quasi tutte le persone che erano lì e di moltissimi italiani, in gran parte nel bene per quello che potuto verificare. E che però non sanno quello che accadrà loro in futuro”.