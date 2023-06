Beccato due volte in poco tempo con droga, prima denunciato poi arrestato

StrettoWeb

Era stato fermato una prima volta per un controllo a Gravina di Catania – paese dove aveva l’obbligo di dimora – e denunciato perché trovato in possesso di 12 dosi di marijuana. Il protagonista è un giovane di 20 anni, poi arrestato a Tremestieri Etneo, paese dove aveva il divieto di accesso, perché trovato con altra droga.

Nel secondo controllo i carabinieri gli hanno trovato sette dosi di hashish, del peso complessivo di 38 grammi, un involucro di marijuana da 3,5 grammi ed una dose di cocaina da 1 grammo, oltre a più di 1.000 euro in contanti in banconote di vario taglio. A Gravina di Catania il 20enne era stato fermato mentre era in sella ad uno scooter insieme con un 23enne, che era stato anch’egli denunciato.