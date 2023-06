Barcellona Pozzo di Gotto: un ufficio postale è chiuso da oltre un anno. Leanza scrive al presidente Schifani: “attivare ogni iniziativa per assicurare ai cittadini servizi essenziali”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Da oltre un anno l’ufficio postale del quartiere di Sant’Antonio, nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, è chiuso in attesa di ‘lavori di manutenzione infrastrutturale’ che però, a quanto è noto, non sono mai iniziati. La chiusura di questo ufficio crea notevoli disagi alla popolazione residente in quella zona, specie alle persone più anziane, anche perché l’ufficio postale più vicino è ad oltre tre chilometri di distanza e non vi sono mezzi pubblici per poterlo raggiungere. Chiedo pertanto al presidente Schifani di attivare ogni misura possibile nei confronti di Poste Italiane per assicurare all’utenza barcellonese ed a quella dell’area circostante la possibilità di usufruire dei servizi che mancano ormai dal giugno 2022 e che restano ancora oggi negati ‘a tempo indeterminato’”. Lo dice Calogero Leanza, parlamentare regionale del Pd, che su questa vicenda ha scritto una nota al presidente della Regione Renato Schifani.

“I disagi legati alla chiusura dell’ufficio postale di Sant’Antonio sono aggravati dal fatto che nella zona non vi è neanche uno sportello bancomat o un ufficio bancario – aggiunge Leanza – una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla possibilità per Poste Italiane di affittare alcuni locali già individuati a poca distanza dall’ufficio che è stato chiuso, locali che risulterebbero idonei a questa finalità. Altrimenti, in attesa di una soluzione definitiva, si potrebbe collocare una struttura temporanea utile quantomeno all’erogazione dei principali servizi come operazioni da cassa automatica, versamenti e prelievi. Faccio anche appello ai vertici di Poste Italiane affinché possa esserci, finalmente, la piena disponibilità a risolvere una situazione che diventa ogni giorno più pesante per la cittadinanza”.