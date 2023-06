Barcellona Pozzo di Gotto: consegnati i lavori di ripristino della fognatura proveniente da Portosalvo

StrettoWeb

Consegnati i lavori di ripristino e messa in sicurezza della fognatura proveniente da Portosalvo nell’argine destro del torrente Patrì (tratto immediatamente a valle della SS 113). L’intervento in urgenza, per un importo di 195.701,53 euro sarà eseguito dalla ditta Imprefar srl di Agrigento con tempi di consegna previsti in 120 giorni. Direttore dei lavori l’ingegnere Giuseppe Alizzi. Presenti alla consegna dei lavori gli assessori alla Protezione Civile Salvatore Coppolino ed ai Lavori, manutenzioni e servizi Giuseppe Benvegna: “I lavori erano urgenti e necessari per andare incontro ai cittadini che stanno patendo disagi dalla situazione. Ringraziamo i consiglieri comunali Giorgio Catalfamo e Antonella Lepro che hanno fortemente voluto quest’intervento”.