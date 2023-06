Barcellona P.G., il Tribunale riconosce ad una docente non di ruolo il diritto gli arretrati contrattuali

StrettoWeb

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con una propria sentenza, ha riconosciuto ad una docente il diritto anche per i professori non di ruolo di avere riconosciuti gli arretrati contrattuali degli ultimi cinque anni, relativi alla percezione della retribuzione professionale e alla carta docenti. L’insegnante era assistita dallo studio legale di Giusy Marabello a Messina

La sentenza di Barcellona ha ripreso un’altra simile ottenuta dallo stesso legale a Patti qualche settimana fa. Lo stesso principio viene applicato per le 500 euro a favore del personale docente del ministero dell’Istruzione assunto a tempo determinato, in quanto tale retribuzione aggiuntiva costituirebbe una retribuzione per la formazione e aggiornamento del solo personale assunto con un contratto a tempo indeterminato.