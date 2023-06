Barcellona Pozzo di Gotto, controreplica di Forza Italia: “delle indennità parleremo alla Corte dei Conti”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il Sindaco si contraddistingue per una comunicazione pronta e puntuale ma esclusivamente quando vengano toccati temi a lui cari. Sulla questione aumenti indennità, ancora una volta, a mezzo di quello che dovrebbe essere un canale di condivisione istituzionale, assistiamo all’ennesimo sforzo di trovare giustificazioni ad un provvedimento che è a dir poco inopportuno in un momento cosi delicato per la Città”, è quanto afferma in una nota il gruppo di Forza Italia di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Fa altresì sorridere il goffo tentativo di Calabrò di voler delegittimare il partito che ha permesso la sua elezione, facendo credere che esistano “parti”, “correnti” o riferimenti. Vogliamo in maniera ufficiale comunicare a Calabrò che Forza Italia, a Barcellona Pozzo di Gotto, è, è stata e rimane in Città un partito unico e unitario, così come rappresentato in Consiglio Comunale, e continuerà l’azione di opposizione ad un sindaco che non ne rispecchia, a nostro modo di vedere, né i valori né le ideologie”, rimarca la nota.

“Infine, in merito alla vicenda aumenti, saranno gli organi contabili interpellati a dare le giuste risposte evidenziando le uniche verità, di cui sicuramente riparleremo con il sindaco nelle sedi della Corte dei Conti”, conclude la nota.