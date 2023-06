Barcellona Pozzo di Gotto, il Comune in merito alla scuola d’infanzia e primaria Destra Longano 

StrettoWeb

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto si è espressa in merito all’approvazione del progetto esecutivo per il ripristino e la rifunzionalizzazione della scuola d’infanzia e primaria Destra Longano:

“Approvata dalla giunta Calabrò la delibera relativa al progetto esecutivo per il ripristino e la rifunzionalizzazione della scuola d’infanzia e primaria Destra Longano, gravemente danneggiata dall’alluvione del dicembre 2022. I lavori prevedono la ricostruzione del muro di recinzione che non ha retto all’esondazione della saia Zigari ed interventi di ripristino degli ambienti interni del piano terra della scuola danneggiati dall’alluvione. Il sindaco Pinuccio Calabrò e la giunta di Barcellona Pozzo di Gotto stanno procedendo per far sì che all’inizio del prossimo anno scolastico l’edificio possa essere riaperto: “stiamo aspettando che gli uffici definiscano le procedure di assegnazione dei lavori che potrebbero iniziare a luglio in modo da consentire il collaudo e l’apertura della scuola a settembre – dichiara l’assessore Giuseppe Benvegna – Il nostro impegno è diretto ad evitare disagi alle famiglie ed agli alunni per garantire una regolare ripresa delle attività scolastiche”.