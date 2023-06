Barcellona Pozzo di Gotto, aggiudicata la gara per la demolizione e ricostruzione dell’asilo Panteini

StrettoWeb

E’ stata aggiudicata la gara per la demolizione e ricostruzione dell’asilo Panteini a Barcellona Pozzo di Gotto. L’appalto integrato per la progettazione definitiva e l’esecuzione dei lavori rientra nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr ed è stato aggiudicato alla ditta Costruzioni 1884 srls di Barcellona Pozzo di Gotto per un importo di € 1.320.000.

La gara è stata espletata in base alle norme del Pnrr dalla Cuc Tirreno Ecosviluppo 2000 entro il termine previsto del 20 giugno 2023 (determina di aggiudicazione n°1062 RG del 6 giugno 2023).

“Abbiamo rispettato la stringente tempistica per l’aggiudicazione della gara che impegna risorse del Pnrr – dichiarano gli assessori Giuseppe Benvegna e Roberto Molino – Adesso, dopo i controlli previsti dalla normativa procederemo con la stipula del contratto con l’impresa aggiudicatrice e con l’avvio della progettazione e successiva realizzazione dei lavori. E’ un intervento che ci sta molto a cuore e che consentirà, grazie ai fondi del Pnrr, di ricostruire la struttura destinata all’asilo e alla scuola materna”