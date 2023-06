Barcellona P.G. – svelati i finalisti della IV edizione del festival “In… Corto”

StrettoWeb

Ecco i cortometraggi finalisti della IV edizione del Festival Cortometraggi “In… Corto” che si svolgerà a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 30 giugno e l’1 luglio presso l’auditorium del Parco

Urbano Maggiore La Rosa. L’evento sarà condotto da Valentina Di Salvo e Andrea Brancato, con ingresso gratuito.

L’Associazione Mutamenti Liberi rivolge un grazie speciale alla Giuria, composta dal Presidente Antonio Alveario, da Roberta Catanese, Fabio Schifilliti e Fabrizio Romano, che ha selezionato i

lavori per la Sezione In… Corto 2023 e al Comitato Scientifico, composto dal Presidente Francesco Pira, da Katia Trifirò e Christian Bartolomeo, che ha selezionato i lavori per la Sezione

In…Corto per i giovani di Barcellona P.G. rivolta agli alunni delle Scuole Medie di primo e secondo grado del Comune ed il cui tema era Bullismo e Cyberbullismo.

Riferiscono tutti gli esperti di un’alta qualità ed intensità delle opere, aumentando, così, l’attesa e la curiosità per le proiezioni del 30 Giugno e la serata finale del primo luglio con le premiazioni.

Ecco i finalisti Sezione In… corto 2023:

DON VS LIGHTNING, DI BIG RED BUTTON

FOOSTEP ON THE WIND, DI MAYA SANBAR, FAGA MELO e GUSTAVO LEAL

SAMIRA, DI MASSIMILIANO BATTISTELLA

LA ROBE, DI OLGA TORRICO

THE BREAKDOWUN, DI GIULIO MEALLI

Finalisti Sezione In… corto per i giovani di Barcellona Pozzo di Gotto:

“Era solo uno stupido scherzo”, della Prof.ssa Maria Luisa Genovese e Ginevra Mazzeo –

ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO STAGNO D’ALCONTRES

ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO STAGNO D’ALCONTRES “Semplicemente unici”, di Laura De Pasquale – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE,

PER GEOMETRI E TURISTICO “ENRICO FERMI”

PER GEOMETRI E TURISTICO “ENRICO FERMI” “Bullismo in classe”, di Recupero Angela Maria e Caterina Barresi – ISTITUTO ITT e LSSA “COPERNICO”

“E se fosse tua sorella?”, di Pietro Caniglia – ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII SAVA (TARANTO) – Fuori Concorso

“L’insostenibile leggerezza dei bulli”, di Pietro Caniglia – ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII SAVA (TARANTO) – Fuori Concorso