Banchi d’assaggio: a Villa San Giovanni le eccellenze vitivinicole e olivicole calabresi

Alcune tra le eccellenze vitivinicole e olivicole calabresi, la creatività e la professionalità del personale docente, dei tecnici e degli studenti dell’Istituto professionale alberghiero e turistico di Villa San Giovanni e soprattutto la voglia di creare una bella sinergia tra scuola, realtà produttive del territorio e cittadinanza. Questi sono gli ingredienti che hanno decretato il successo della manifestazione “Banchi d’assaggio” organizzata nell’aula magna dell’Ipalbtur di Villa San Giovanni nel pomeriggio del 31 maggio.

L’evento, inserito in un progetto didattico di marketing territoriale, durante il quale gli studenti hanno avuto occasione di implementare le proprie conoscenze in ambito enologico, è stato anche un’importante vetrina per alcune aziende vinicole e olivicole del territorio regionale, che hanno promosso i propri prodotti di punta .

La promozione di queste eccellenze, supportata dalle competenze enologiche di alcuni studenti che ne hanno illustrato le caratteristiche ai ristoratori e alla cittadinanza intervenuta, è stata accompagnata dagli ottimi abbinamenti gastronomici realizzati dal personale scolastico e dagli studenti, e dalle piparelle anch’esse tipicità dolciaria del territorio comunale villese. Queste ultime sono state offerte da numerose pasticcerie di Villa San Giovanni che hanno aderito all’evento.