Ballottaggi Sicilia: al via lo spoglio ad Acireale | LIVE

Al via lo soglio nei Comuni in Sicilia dove si è andati al ballottaggio. Su StrettoWeb, tra qualche minuto, i primi dati ufficiali. Ad Acireale al ballottaggio è stato scontro tra due ex sindaci. Roberto Barbagallo, sostenuto da 8 liste, ha raccolto il 34,31% dei consensi al primo turno. Il suo avversario Nino Garozzo, appoggiato da 6 liste si è fermato al 26,59% al primo turno.

Affluenza alle urne definitiva

Alle ore 15:00 l’affluenza definitiva ad Acireale è stata del 40,45%. Al primo turno aveva votato il 66,66%. Un tonfo incredibile per la cittadina in provincia di Catania.