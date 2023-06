Aumento delle indennità a Barcellona Pozzo di Gotto, Forza Italia si rivolge alla Corte dei Conti

StrettoWeb

“Un’analisi attenta della delibera di Giunta a firma del proponente Sindaco Calabró, non può che confermare le perplessità già manifestate in merito ad una scelta alquanto inopportuna che inciderà sulle casse del nostro Ente ormai al collasso. Le maldestre giustificazioni avanzate dal primo cittadino non sono confortate dai numeri e da certezze normative così come si evince dal provvedimento che sancisce l’aumento delle indennità di carica nel momento più difficile mai vissuto nella storia finanziaria del nostro Comune. Nè il clamore mediatico nè le azioni consiliari sostenute dal gruppo di Forza Italia sono giovate a frenare la caparbia decisione del Sindaco Calabró di far lievitare la propria indennità e pertanto non resta altro da fare che portare al vaglio delle autorità contabili quanto deliberato dalla Giunta Comunale al fine di accertare l’incidenza degli aumenti sulle casse comunali con particolare attenzione agli anni 2022 e 2023, che ricordiamo sono le annualità che hanno sancito il dissesto economico”, è quanto scrive in una nota Forza Italia.

“Nella giornata di domani, lunedì 5 giugno, verranno esposte e inviate le nostre richieste alla Corte dei Conti e al Collegio dei revisori, al fine di valutare l’impatto degli aumenti sul bilancio comunale e la reale fattibilità in un Ente deficitario di un atto non di certo indispensabile. Quello che appare certo è che, allo stato attuale, le somme destinate al raddoppio delle indennità saranno prelevate dalle casse comunali e per intero. Appare altrettanto certo che, comunque, la Regione interverrà parzialmente per il periodo successivo alla entrata in vigore della legge, pertanto, le somme già introitate da sindaco e giunta per il 2022 graveranno esclusivamente sulle tasche dei cittadini Barcellonesi. La scelta del Sindaco di raddoppiarsi le indennità è una scelta che suscita imbarazzo e preoccupazione da un punto di vista sociale e politico. Saranno la Corte dei Conti e il collegio dei revisori a stabilire anche la regolarità o irregolarità contabile e la compatibilità con la situazione finanziaria del Comune di Barcellona. Forza Italia è stata cacciata dal Sindaco perché si era opposta a questo scempio“, conclude la nota.