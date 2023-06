Aumentano i voli da a per la Calabria: nuove rotte e nuovi aeromobili

StrettoWeb

Ryanair investe in Calabria e lo fa anche con nuove rotte, nuovi aeromobili e una collaborazione sempre più stretta con la Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi. Il nuovo piano di investimenti della compagnia aerea è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa a Gizzeria (Catanzaro) da Eddie Wilson, Ceo di Ryanair, e dall’amministrazione unico della Sacal, Marco Franchini. Il piano prevede a partire dall’estate 2023 ben 16 rotte per lo scalo internazionale di Lamezia Terme con la nuova rotta per Venezia.

“Abbiamo ormai da dieci anni una base a Lamezia e siamo l’unica compagnia che continua a investire su Crotone. Nei prossimi 5 anni ci sarà l’arrivo di ulteriori 300 aeromobili, un ordine che potrà portare benefici anche in Calabria“, ha evidenziato Wilson. “Il 2023 sarà l’estate migliore di sempre in Calabria, di questo siamo orgogliosi, ma – ha proseguito il Ceo di Ryanair – guardiamo anche alla continua crescita e vogliamo continuare a crescere anche nei prossimi 3 anni, c’è spazio per questa crescita, siamo qui per un dialogo di crescita di lunga durata. Questa è l’ora della Calabria“.

“Le aspettative sono quelle di incrementare i dati di traffico dei nostri scali. La logica della collaborazione con Ryanair è una: la volontà da parte del nostro azionista di riferimento della Regione di poter dare certezza e costanza in una crescita che sia di carattere infrastrutturale, ma che vuole anche essere una crescita da un punto di vista dei collegamenti”, come ha spiegato Franchini.

“Con l’assessorato al turismo della Regione – ha aggiunto l’amministratore unico della Sacal – determineremo i mercati fonte più importanti per far sviluppare tutto il sistema aeroportuale – Reggio, Crotone e Lamezia – in un’ottica di differenziazione e specializzazione“.